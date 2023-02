Lo sanno che è finito | Ronaldo umiliato in campo | il video virale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cristianoancora al centro di un caso che fa discutere i social. Il campione portoghese sulsta dimostrando tutto il suo valore trascinando l'Al-Nassr in vetta alla classifica della Saudi Pro League in coabitazione con l'Al-Ittihad e l'Al-Shabab. Ma nel corso dell'ultima partita con l'Al-Taawon qualcosa è andato nel verso storto. E così proprioè statoda un avversario, il camerunense dell'Al Taawon, Leandre Tawamba. Dopo alcune incomprensioni suldi gioco, il portoghese ha cercato di stringere la mano all'avversario per chiudere le polemiche. Qui è scattata la reazione inaspettata. Il giocatore camerunense non solo non ha dato la mano al portoghese ma lo ha proprio ignorato evitando anche solo di incrociare il suo sguardo per un attimo. Insomma, il pallone d'oro ...