"Lo ha saputo da fuori". GF Vip 7, terremoto su Antonino: "Va espulso ora". Cosa è successo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Antonino infrange il regolamento del GF Vip 7. L'accusa parte dai social, dove tantissimi utenti si sono scagliati contro il concorrente e hanno chiesto l'intervento dei piani alti del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinionisti Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In questi mesi sono stati tanti i concorrenti che hanno violato il regolamento. Oriana Marzoli e Luca Onestini sono spesso al centro delle critiche della regia per l'uso della lingua spagnola (Cosa ovviamente vietata) e l'uso degli occhiali da sole all'interno della casa. Nelle scorse settimane anche Daniele Dal Moro aveva infranto il regolamento del GF Vip 7. Leggi anche: "Glielo chiedo ufficialmente!". Ginevra Lamborghini, Antonino è al GF Vip e lei lancia la bomba Antonino infrange il regolamento del GF Vip 7 Come segno di ...

