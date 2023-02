Liverpool-Real Madrid: e se Vinicius jr. fosse il più forte? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La prestazione di Vinicius contro il Liverpool costringe e farsi delle domande: e se il più forte fosse il brasiliano? Su Liverpool-Real Madrid non c’era solo l’interesse specifico a un match così importante com’è l’andata di un ottavo di finale di Champions League. In fondo, un primo atto di una sfida doppia potrebbe anche non risultare decisivo. Non è stato così per la gara di ieri. Nonostante le tante coppe in bacheca che la rendono la squadra leder per definizione (e probabilmente per sempre…), neanche il più ottimista avrebbe mai potuto che gli uomini di Ancelotti sarebbero riusciti a riprendersi dal 2-0 fino ad arrivare a un clamoroso 2-5. Anche solo per quello che stava capitando nel primo quarto d’ora, il cui infortunio di Courtois indicava una confusione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La prestazione dicontro ilcostringe e farsi delle domande: e se il piùil brasiliano? Sunon c’era solo l’interesse specifico a un match così importante com’è l’andata di un ottavo di finale di Champions League. In fondo, un primo atto di una sfida doppia potrebbe anche non risultare decisivo. Non è stato così per la gara di ieri. Nonostante le tante coppe in bacheca che la rendono la squadra leder per definizione (e probabilmente per sempre…), neanche il più ottimista avrebbe mai potuto che gli uomini di Ancelotti sarebbero riusciti a riprendersi dal 2-0 fino ad arrivare a un clamoroso 2-5. Anche solo per quello che stava capitando nel primo quarto d’ora, il cui infortunio di Courtois indicava una confusione ...

