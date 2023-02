Liverpool – Real Madrid 2-5: punti di discussione mentre i detentori della Champions League tornano a perseguitare i secondi classificati (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Breaking: Dopo averli battuti nella finale del 2018 e nei quarti di finale del 2021, e poi di nuovo nella finale del 2022, il Real Madrid ha dimostrato ancora una volta di essere la rovina della Champions League del Liverpool rimontando da due gol in meno e vincendo in modo convincente nell’andata di lo scontro degli ottavi di finale tra i due pesi massimi europei. Una conclusione intelligente di Darwin Nunez ha sbloccato la situazione al quarto minuto e Mohamed Salah si è avventato su un errore del portiere del Real Thibaut Courtois per raddoppiare il vantaggio dei padroni di casa 10 minuti dopo, ma Vinicius Junior ha respinto un bel tiro per i Blancos al 21 ‘ e il portiere del Liverpool Alisson Becker ha ricambiato il favore di Courtois con un suo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Breaking: Dopo averli battuti nella finale del 2018 e nei quarti di finale del 2021, e poi di nuovo nella finale del 2022, ilha dimostrato ancora una volta di essere la rovinadelrimontando da due gol in meno e vincendo in modo convincente nell’andata di lo scontro degli ottavi di finale tra i due pesi massimi europei. Una conclusione intelligente di Darwin Nunez ha sbloccato la situazione al quarto minuto e Mohamed Salah si è avventato su un errore del portiere delThibaut Courtois per raddoppiare il vantaggio dei padroni di casa 10 minuti dopo, ma Vinicius Junior ha respinto un bel tiro per i Blancos al 21 ‘ e il portiere delAlisson Becker ha ricambiato il favore di Courtois con un suo ...

