Liverpool - Real Madrid 2 - 5: gli highlights VIDEO del match di Champions (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gol, emozioni, colpi di fenomeni e papere incredibili. E' successo di tutto ieri sera ad Anfield con il Real Madrid di Ancelott i che ha impartito una vera e propria lezione di classe al Liverpool di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gol, emozioni, colpi di fenomeni e papere incredibili. E' successo di tutto ieri sera ad Anfield con ildi Ancelott i che ha impartito una vera e propria lezione di classe aldi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - OptaPaolo : 4 - Il Real Madrid è la prima squadra capace di segnare quattro gol in una trasferta contro il Liverpool nella stor… - CB_Ignoranza : Il Liverpool nelle ultime edizioni della Champions League: ? 2017/18: Sconfitto in finale dal Real Madrid; ? 2020/… - gianlui83208188 : Cari tifosi .. ieri sera ho visto secondo me una delle partite più lavorate al mondo … Liverpool - Real Madrid .. M… - GioMat86 : @StePeduzzi se parla di squadre italiane posso anche essere d'accordo. Io però ho ancora negli occhi il Barcellona… -