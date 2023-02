Liverpool - Real, che errore di Alisson! Il pari di Vinicius (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Guarda l'errore di Alisson che ha consentito al Real Madrid con Vinicius di rimettere in piedi una partita (da 2 - 0 a 2 - 2) che dopo metà frazione ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Guarda l'di Alisson che ha consentito alMadrid condi rimettere in piedi una partita (da 2 - 0 a 2 - 2) che dopo metà frazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Liverpool nelle ultime edizioni della Champions League: ? 2017/18: Sconfitto in finale dal Real Madrid; ? 2020/… - CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - OptaPaolo : 4 - Il Real Madrid è la prima squadra capace di segnare quattro gol in una trasferta contro il Liverpool nella stor… - R_Pini_17 : RT @My7th2: Ogni anno in questo periodo 'Ancelotti è finito, il Real è arrivato.' Poi 2-0 Liverpool dopo 14min e tutti ad urlare 'Il Real… - Elmy7h : RT @My7th2: Ogni anno in questo periodo 'Ancelotti è finito, il Real è arrivato.' Poi 2-0 Liverpool dopo 14min e tutti ad urlare 'Il Real… -