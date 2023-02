LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ultima salita sempre più vicina (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Il plotone, sotto la spinta di un ottimo Tim Merlier, inizia a perdere i primi elementi, tra cui spicca Olav Kooij (Jumbo-Visma). La maglia bianca è stata coinvolta anche in una caduta senza conseguenze in precedenza. 12.53 Anche il gruppo è sul Jebel Jais. E si iniziano a vedere le maglie della Bahrain-Victorious che inizia a fare l’andatura. 12.50 Oier Lazkano è sulle prime rampe del Jebel Jais! E proprio in questo momento, il gruppo sta andando a riprendere Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), Filippo Magli e Riccardo Lucca (Green Project-Bardiani CSF-Faizané). 12.49 Le pendenze andranno leggermente a salire con il passare dei chilometri. Ma per la prima metà di ascesa si rimane sempre tra il 4 ed il 6%. 12.46 meno di 25 chilometri al traguardo. Manca sempre meno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 Il plotone, sotto la spinta di un ottimo Tim Merlier, inizia a perdere i primi elementi, tra cui spicca Olav Kooij (Jumbo-Visma). La maglia bianca è stata coinvolta anche in una caduta senza conseguenze in precedenza. 12.53 Anche il gruppo è sul Jebel Jais. E si iniziano a vedere le maglie della Bahrain-Victorious che inizia a fare l’andatura. 12.50 Oier Lazkano è sulle prime rampe del Jebel Jais! E proprio in questo momento, il gruppo sta andando a riprendere Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), Filippo Magli e Riccardo Lucca (Green Project-Bardiani CSF-Faizané). 12.49 Le pendenze andranno leggermente a salire con il passare dei chilometri. Ma per la prima metà di ascesa si rimanetra il 4 ed il 6%. 12.46 meno di 25 chilometri al traguardo. Mancameno ...

