LIVE UAE Tour 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | ripreso Lazkano | gruppo compatto

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Esce dalMarc Soler ,sempre della UAE Team Emirates. Gli vanno dietro Joshua Tarling (Ineos-Grenadiers) e un uomo della Bora-Hansgrohe, ma il tentativo ha vita breve. 13.10 Si riporta avanti la UAE Team Emirates con Mikkel Bjerg, Adam Yates vuole rendere la corsa dura… 13.09 Foratura per Pieter Serry (Soudal-Quick Step), Evenepoel potrebbe aver perso un gregario. 13.08 Inchiodata inda parte di Geoffrey Bouchard, fortunatamente restano tutti in piedi. 13.06, mancano 14 chilometri al traguardo. Ilè ancora parecchio nutrito. 13.05 Continua a scendere vertiginosamente il margine dello spagnolo, sono rimasti solo 30” secondo la grafica… 13.04 Cambio della guardia in testa, con Danny Van ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano solo in fuga, poco più di 30 chilometri al traguardo - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2023 tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano prova ad andarsene da solo - #tappa #DIRETTA: #Lazkano #prova… - infoitsport : Uae Tour - LIVE! 2a tappa: c'è la cronometro a squadre nel porto di Khalifa - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel trascina la Soudal al successo, beffata la EF - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel trascina la Soudal al successo, beffata la EF -

... President of the Abrahamic Family House , said: "The Abrahamic Family House is symbolic of the'... where more than 200 nationalitiespeacefully side - by - side. We hope that the Abrahamic ......15 ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF Al - Faysaly (Sau) - Foolad (Irn) 16:00 Al - Hilal (Sau) - Al - Ahli Dubai () 19:00 BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL Aurora - Nacional Potosi 2 - 0 (Finale) ...

LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano solo in fuga, poco più di 30 chilometri al traguardo OA Sport

Uae Tour - LIVE! 3a tappa: arrivo in salita a Jebel Jais, chi sfida Evenepoel Aggiornamenti in tempo reale Eurosport IT

UAE Tour, diretta 3ª tappa: Lazkano ci prova da solo, 14 chilometri ... Politica Sette

Live Dubai - Abu Dhabi - UAE Tour - Tappe & Highlights - 12/02/2023 Eurosport IT

Live Dubai - Dubai - UAE Tour - Tappe & Highlights - 23/02/2023 Eurosport IT

Il vento è stato il grande protagonista della prima tappa dell’UAE Tour. Ancor più di quanto fosse lecito aspettarsi, sin dai primi chilometri della frazione inaugurale, il gruppo si è spezzato in più ...UAE TOUR - Segui la diretta della 3a tappa da Al Fujairaha a Jebel Jais. Frazione decisiva per la classifica generale con la lunga scalata finale che selezionerà il gruppo. In testa alla classifica ci ...