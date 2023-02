LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Einar Rubio prova ad involarsi da solo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Ultimi 1700 metri per Rubio, che ha ancora 34”! Evenepoel in seconda posizione dietro Mauro Schmid, che ha però finito le forze… 13.33 Intanto si staccano Andrey Amador (EF Education-Easypost) e Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech). 13.32 Ora il gruppo è in fase di recupero, meno di 40” per Einar Rubio. Si decide qui se il colombiano può andarla a vincere. 13.30 Einar Rubio sta per entrare negli ultimi tre chilometri, quelli più difficili di giornata. 13.29 Ripreso Samuele Zoccarato. 13.28 Cinque chilometri al traguardo, c’è Pieter Serry (che è rientrato) a mettersi in testa al gruppo principale che sta provando a riprendere Zoccarato. 13.27 Curiosamente, Einar Rubio sta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Ultimi 1700 metri per, che ha ancora 34”! Evenepoel in seconda posizione dietro Mauro Schmid, che ha però finito le forze… 13.33 Intanto si staccano Andrey Amador (EF Education-Easypost) e Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech). 13.32 Ora il gruppo è in fase di recupero, meno di 40” per. Si decide qui se il colombiano può andarla a vincere. 13.30sta per entrare negli ultimi tre chilometri, quelli più difficili di giornata. 13.29 Ripreso Samuele Zoccarato. 13.28 Cinque chilometri al traguardo, c’è Pieter Serry (che è rientrato) a mettersi in testa al gruppo principale che stando a riprendere Zoccarato. 13.27 Curiosamente,sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano solo in fuga, poco più di 30 chilometri al traguardo - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2023 tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano prova ad andarsene da solo - #tappa #DIRETTA: #Lazkano #prova… - infoitsport : Uae Tour - LIVE! 2a tappa: c'è la cronometro a squadre nel porto di Khalifa - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel trascina la Soudal al successo, beffata la EF - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel trascina la Soudal al successo, beffata la EF -