LIVE Snowboard | Parallelo a squadre Mondiali 2023 in DIRETTA | March Ochner coppia d’oro a Bakuriani! Battuta l’Austria Al quarto posto Bormolini Dalmasso

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.56 Oro storico per l’Italia che si sblocca a Bakuriani trovando un meraviglioso colpo di coda forse nella gara meno attesa del lotto dei contest iridati. Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport! PIAZZAMENTIMIXED TEAM1. Italia 2 () 2. Austria 1 (Prommegger/Schoeffmann) 3. Svizzera 1 (Caviezel/Zogg)4. Italia 1 () 10.53 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! OROOOOOOOO OROOOO ITALIA. Un formidabile Aarone una strepitosa Nadyafirmano il colpaccio a Bakuriani salendo sul tetto del mondo. 10.50 SI VA CON LA BIG FINAL! Austria 1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ????????: ???????? Freestyle/Snowboard, Mondiali di Bakuriani 09h55 slalom parallelo a squadre… -

...00: Camp. Mondiali 2023 Slalom Gigante Parallelo (replica) ore 02:30 Freestyle : C.ti ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......00: Camp. Mondiali 2023 Slalom Gigante Parallelo (replica) ore 02:30 Freestyle : C.ti ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Snowboard, Parallelo a squadre Mondiali 2023 in DIRETTA: March/Ochner in finale per l'oro, Bormolini/Dalmasso si giocano il bronzo OA Sport

Calendario Mondiali snowboard 2023 oggi: orari PGS, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Calendario Mondiali snowboard 2023 oggi: orari PGS, programma, tv, streaming, italiani in gara informazione.it

Calendario Mondiali snowboard 2023 | programma | orari | tv ... Zazoom Blog

LIVE Snowboard, PGS Blue Mountain 2023 in DIRETTA: Fischnaller chiude al terzo posto! A vincere sono stati Hofmeister e Kwiatkowski OA Sport

By Karen D. Lorentz Icebergs, oceans and ski-racing suits might seem an odd couple, but the recent World Championships provided a graphic reminder that climate change is real by having U.S.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di snowboard 2023. A Bakuriani (Georgia) è nuovamente ...