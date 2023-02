(Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladella terza giornata deidi. A Bakuriani (Georgia) è nuovamente il momento di andare a caccia delle medaglie iridate: è il momento del. Dopo le delusioni delle gare individuali di PGS e PSL, l’Italia prova a ritrovarsi nella gara a coppie che mette insieme un uomo e una donna. Due gli equipaggial via: Italia 1, formato da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso, che hanno delle chance di provare a salire sul podio, e Italia 2, costituito da Aaron March e Nadya Ochner, i quali proveranno a essere una delle sorprese del contest mondiale in terra georgiana. OA ...

...00: Camp. Mondiali 2023 Slalom Gigante Parallelo (replica) ore 02:30 Freestyle : C.ti ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......00: Camp. Mondiali 2023 Slalom Gigante Parallelo (replica) ore 02:30 Freestyle : C.ti ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Snowboard, Parallelo a squadre Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri per un colpo di coda OA Sport

Calendario Mondiali snowboard 2023 oggi: orari PGS, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Calendario Mondiali snowboard 2023 oggi: orari PGS, programma, tv, streaming, italiani in gara informazione.it

Calendario Mondiali snowboard 2023 | programma | orari | tv ... Zazoom Blog

LIVE Snowboard, PGS Blue Mountain 2023 in DIRETTA: Fischnaller chiude al terzo posto! A vincere sono stati Hofmeister e Kwiatkowski OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di snowboard 2023. A Bakuriani (Georgia) è nuovamente ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport! PIAZZAMENTI FINALI MASCHILI 1. Andreas Prommeg ...