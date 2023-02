LIVE – Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: qualificazioni 5 km femminile (DIRETTA) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La DIRETTA testuale delle qualificazioni 5 km femminile ai Mondiali 2023 di sci di fondo a Planica. Prende ufficialmente il via la rassegna iridata dello sci nordico con la prima gara in programma. Azzurre subito in pista a caccia della qualificazione. Appuntamento alle ore 12. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Latestuale delle5 kmaidi sci di. Prende ufficialmente il via la rassegna iridata dello sci nordico con la prima gara in programma. Azzurre subito in pista a caccia della qualificazione. Appuntamento alle ore 12. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : Mondiali di Sci Nordico [Planica ???? 21/02 - 05/03]: la copertura TV Combinata Nordica e Salto con gli Sci: tutto i… - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS OA Sport - Il Tempio dello Sporthttps://www.oasport.it OA Sport · Home · Sport in TV oggi · LIVE ·… - rtl1025 : ?? Spazio #sci. In diretta con noi Deborah Compagnoni, sciatrice e straordinaria atleta ?? Segui la diretta:… - LiaCapizzi : Il menù di stasera. Il calcio dalla A alla Champions. I luoghi di Spalletti a Napoli. Mondiali di sci e biathlon:… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2023 in DIRETTA -