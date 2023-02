LIVE Italia-Corea del Sud 0-0 calcio femminile | Arnold Clark Cup in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

17.40 Inizi nazionali in corso. 17.35 Tra cinque minuti l'ingresso in campo delle giocatrici. 17.30 Il via della partita è fissato per le 17.45. 17.25 Italia che mostra passi in avanti nel gioco ma mostra difficoltà offensive. 17.20 Debutta in porta Baldi, terzo portiere utilizzato in questa competizione. 17.15 L'Italia cerca di lasciare il torneo con almeno una vittoria, dopo le sconfitte contro Inghilterra e Belgio. 17.06 Ecco le formazioni ufficiali: Italia: Baldi, Bergamaschi, Filangeri, Linari, Lenzini, Caruso, Giugliano, Greggi, Cantore, Giacinti, Serturini. Corea del Sud: Kim Jung Mi, Choe Yu Ri, Choo Hyo Joo, Jang Sel Gi, Ji So Yun, Kang Chae Rim, Kim Hye Ri, Lee Geum Min, Lim Seon Joo, Son Hwa Yeaon, Yun Ji. 17.04 Buonasera e benvenuti ...