LIVE Inter-Porto, Champions League 2023 in DIRETTA: orario, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Porto, Champions League, i nerazzurri cercano la vittoria. Simone Inzaghi punta alla vittoria in casa, il portiere titolare sarà Onana. Difesa a tre con Skriniar, Acerbi e Bastoni. Esterni Dimarco a sinistra e Darmian a destra. Dumfries parte dalla panchina. Mediana con Barella, Calhanoglu e Brozovic. Dilemma in attacco, Lautaro Martinez sarà titolare, accanto all’argentino ci sarà uno tra Lukaku e Dzeko. Porto con un 4-4-2 classico. Diogo Costa in porta, terzino destro Joao Mario mentre a sinistra Zaidu. Centrali difensivi Marcano e Pepe. Esterni di centrocampo, Franco e Pepê. Centrocampo con Eustaquio e Grujic. Le punte saranno Toni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di, i nerazzurri cercano la vittoria. Simone Inzaghi punta alla vittoria in casa, il portiere titolare sarà Onana. Difesa a tre con Skriniar, Acerbi e Bastoni. Esterni Dimarco a sinistra e Darmian a destra. Dumfries parte dalla panchina. Mediana con Barella, Calhanoglu e Brozovic. Dilemma in attacco, Lautaro Martinez sarà titolare, accanto all’argentino ci sarà uno tra Lukaku e Dzeko.con un 4-4-2 classico. Diogo Costa in porta, terzino destro Joao Mario mentre a sinistra Zaidu. Centrali difensivi Marcano e Pepe. Esterni di centrocampo, Franco e Pepê. Centrocampo con Eustaquio e Grujic. Le punte saranno Toni ...

