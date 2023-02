LIVE Inter-Porto, Champions League 2023 in DIRETTA: Dzeko parte titolare, Lukaku in panchina (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Ecco le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê, Uribe, Otavio, Galeno; Grujic, Taremi. All. Conceiçao 20.00 Buonasera e benvenuti alla partita degli ottavi d’andata di Champions League tra Inter e Porto. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Porto, Champions League, i nerazzurri cercano la vittoria. Simone Inzaghi punta alla vittoria in casa, il portiere titolare sarà Onana. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;, Lautaro. All. Inzaghi(4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê, Uribe, Otavio, Galeno; Grujic, Taremi. All. Conceiçao 20.00 Buonasera e benvenuti alla partita degli ottavi d’andata ditra. Buonasera e benvenuti allatestuale di, i nerazzurri cercano la vittoria. Simone Inzaghi punta alla vittoria in casa, il portieresarà Onana. ...

