LIVE Inter-Porto 1-0, Champions League 2023 in DIRETTA: Lukaku sblocca il match! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Joao Mario, dentro Borges nel Porto. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Goooooooooooooooool, Lukaku, prima prende il palo di testa poi di piede mette in rete, Inter-Porto 1-0. 86? Barella dalla distanza non trova la porta. 84? Fuori Taremi dentro Wendell nel Porto. 82? Fuori Skriniar, dentro Dumfries per l'Inter. 80? Inter che si riversa totalmente in attacco. 78? ESPULSO OTAVIO, già ammonito prende il secondo giallo, Porto in dieci. 76? Taremi a giro sfiora il secondo palo. 74? Fuori Mkhitaryan, dentro Brozovic nell'Inter. 72? Possibili altri cambi a breve. 70? Partita che entra nella sua fase calda. 68? Barella al volo, manda alto sopra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Elitalo, Nanni e Mario vi aspettano sul nostro canale Twitch ?? per la Live Reaction di #InterPorto ?? Forza Inter ????… - Inter : Segui qui la conferenza Live ?? #InterPorto #UCL #ForzaInter - Inter : Questa sera #InterPorto ??? Alle 20:40 non perdetevi la live reaction sul nostro canale @twitch ?? #ForzaInter #UCL - Angel203235 : RT @Inter: Elitalo, Nanni e Mario vi aspettano sul nostro canale Twitch ?? per la Live Reaction di #InterPorto ?? Forza Inter ???? https://t.co… - internewsit : Inter-Porto 1-0, finisce qui! Vittoria meritata in casa. Ora il ritorno! [LIVE] - -