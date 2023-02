LIVE – Inter-Porto 0-0, fine primo tempo! Occasioni da entrambe le parti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inter-Porto è l’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Porto allenato da Sérgio Conceição. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: LIVE Inter-Porto, ottavi Champions League: segui la partita in diretta Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è l’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Sérgio Conceição. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo:, ottavi Champions League: segui lata in diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Segui qui la conferenza Live ?? #InterPorto #UCL #ForzaInter - Inter : Elitalo, Nanni e Mario vi aspettano sul nostro canale Twitch ?? per la Live Reaction di #InterPorto ?? Forza Inter ????… - Inter : Questa sera #InterPorto ??? Alle 20:40 non perdetevi la live reaction sul nostro canale @twitch ?? #ForzaInter #UCL - stebellentani : RT @fcin1908it: LIVE #InterPorto 0-0 FINE PRIMO TEMPO Meglio l'Inter del Porto. Due grandi palle gol per i nerazzurri e un rigore nettissi… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #InterPorto 0-0 FINE PRIMO TEMPO Meglio l'Inter del Porto. Due grandi palle gol per i nerazzurri e un rigore nettissi… -