LIVE Inter-Porto 0-0, Champions League 2023 in DIRETTA: si parte! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.55 Ingresso in campo dei giocatori. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Tutti e quattro i precedenti sfide tra Inter e Porto sono avvenuti in Champions League nel 2005 – la squadra italiana è rimasta imbattuta negli ottavi di finale dell’edizione 2004/05 (1 vittoria, 1 pareggio), prima che le due squadre vincessero un match a testa nella fase a gironi della Champions League 2005/06. 20.40 Il Porto ha vinto le ultime quattro match in Champions League e potrebbe eguagliare la sua striscia vincente più lunga nel torneo, una serie di cinque successi tra ottobre e dicembre 2018, sempre con Sergio Conceição in panchina. 20.35 Mehdi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Ingresso in campo dei giocatori. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Tutti e quattro i precedenti sfide trasono avvenuti innel 2005 – la squadra italiana è rimasta imbattuta negli ottavi di finale dell’edizione 2004/05 (1 vittoria, 1 pareggio), prima che le due squadre vincessero un match a testa nella fase a gironi della2005/06. 20.40 Ilha vinto le ultime quattro match ine potrebbe eguagliare la sua striscia vincente più lunga nel torneo, una serie di cinque successi tra ottobre e dicembre 2018, sempre con Sergio Conceição in panchina. 20.35 Mehdi ...

