LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2023 in DIRETTA: terza Molinarolo nell'asta, tra poco Dal Molin e Arese (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Nel salto in lungo, a metà gara, in testa troviamo Tentoglu con un buon 8.15, un centimetro davanti allo svedese Montler, terzo Guerra con 8.08. 20.38 Tutto pronto per il via dei 3000 metri maschili: nessun azzurro presente in questa gara. 20.35 PECCATO! La classe 1994 sfiora l'asticella in fase di ricaduta, e sbaglia anche l'ultimo tentativo a 4.55, ma la sensazione è che il primato personale potrà essere ritoccato nei prossimi appuntamenti. 20.34 Fallisce anche il secondo tentativo a 4.55 Elisa Molinarolo: rimane solo una prova all'azzurra per migliorare il personale. 20.33 Saul Ordonez conquista la vittoria degli 800 metri, con un buon 1:46.22, secondo lo svedese Kramer a 30 centesimi dallo spagnolo, mentre terzo chiude Mark English, il migliore della prima serie di ...

