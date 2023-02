LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2023 in DIRETTA: sbaglia Dal Molin in finale, terza Molinarolo nell’asta, tra poco Arese (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 Mancano soltanto due gare alla fine della tappa di Madrid: la finale dei 60 metri femminili e la gara dei 1500 metri maschili, con al via Pietro Arese. 21.08 7.70 il tempo dell’azzurro, che fa peggio rispetto alla batteria. 21.06 Che prova di Roberts! 7.40 il suo tempo, che gli vale il primato personale. Purtroppo Dal Molin non esce benissimo dal blocchetto, poi perde velocità sul secondo ostacolo e compromette definitivamente la sua prova. 21.04 Salgono sui blocchetti di partenza i finalisti dei 60 ostacoli, Dal Molin è in settima corsia. 21.03 Si è intanto conclusa la prova del salto in lungo con la vittoria di Tentoglu, a pari lunghezza col cubano Masso (8.15), ma con una seconda misura migliore che gli vale il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.10 Mancano soltanto due gare alla fine della tappa di: ladei 60 metri femminili e la gara dei 1500 metri maschili, con al via Pietro. 21.08 7.70 il tempo dell’azzurro, che fa peggio rispetto alla batteria. 21.06 Che prova di Roberts! 7.40 il suo tempo, che gli vale il primato personale. Purtroppo Dalnon esce benissimo dal blocchetto, poi perde velocità sul secondo ostacolo e compromette definitivamente la sua prova. 21.04 Salgono sui blocchetti di partenza i finalisti dei 60 ostacoli, Dalè in settima corsia. 21.03 Si è intanto conclusa la prova del salto in lungo con la vittoria di Tentoglu, a pari lunghezza col cubano Masso (8.15), ma con una seconda misura migliore che gli vale il ...

