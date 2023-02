LIVE Atletica | World Indoor Tour Madrid 2023 in DIRETTA | Dal Molin in finale nei 60 hs | delude Scotti

Leggi su oasport

19.41 Nullo per Perez, quindi la connazionale Povea si aggiudica la prova del salto triplo, migliorandosi per altro nell'ultimo tentativo con un ottimo 14.65. 19.40 Si migliora la Mamona, ma non basta per incalzare le due cubane. 19.38 Purtroppo la Cestonaro non si migliora, 13.67 nell'ultimo tentativo. Rimane comunque una discreta gara per l'azzurra, costante nei suoi salti. 19.37 Nella quinta prova la Mamona ha scalzato dal terzo posto Ottavia Cestonaro, sempre in testa la Povea, mentre sta per iniziare la gara del getto del peso femminile, competizione in cui non sono presenti italiane. 19.35 La gara del triplo sta per concludersi: manca soltanto un tentativo per le sei atlete iscritte. 19.33 DALIN! Terzo posto per l'azzurro con il tempo di 7.62, dietro a ...