LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2023 in DIRETTA: attesa per Arese e Dal Molin, delude Scotti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Nullo nella seconda prova per Patricia Mamona, terza dopo il primo tentativo. 19.08 Secondo tentativo per Ottavia Cestonaro identico al precendente, 13.66 la misura. 19.06 Nel triplo la testa della gara se l’è presa la cubana Povea con la lunghezza di 14.53, quando tutte le atlete hanno tentato il primo salto. 19.04 Purtroppo il classe 2000 non è autore di una buonissima gara, conclusa in terza posizione con il tempo di 47.12. Il primo posto se l’è aggiudicato il lo spagnolo Guijarro, segnando un discreto 46.42 19.02 Buon primo salto per Cestonaro, 13.66 per la classe 1995. Tocca ora a Scotti. 19.01 Nel frattempo sta per iniziare la finale B dei 400 metri maschili: presente Edoardo Scotti. 19.00 Nullo per la lituana Zagainova, tocca ora alla Cestonaro. 18.58 La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.10 Nullo nella seconda prova per Patricia Mamona, terza dopo il primo tentativo. 19.08 Secondo tentativo per Ottavia Cestonaro identico al precendente, 13.66 la misura. 19.06 Nel triplo la testa della gara se l’è presa la cubana Povea con la lunghezza di 14.53, quando tutte le atlete hanno tentato il primo salto. 19.04 Purtroppo il classe 2000 non è autore di una buonissima gara, conclusa in terza posizione con il tempo di 47.12. Il primo posto se l’è aggiudicato il lo spagnolo Guijarro, segnando un discreto 46.42 19.02 Buon primo salto per Cestonaro, 13.66 per la classe 1995. Tocca ora a. 19.01 Nel frattempo sta per iniziare la finale B dei 400 metri maschili: presente Edoardo. 19.00 Nullo per la lituana Zagainova, tocca ora alla Cestonaro. 18.58 La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Il menù di stasera. Il calcio dalla A alla Champions. I luoghi di Spalletti a Napoli. Mondiali di sci e biathlon:… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor 2023 in DIRETTA: clamoroso! Ceccarelli fa 6.54 - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor 2023 in DIRETTA - atleticaitalia : ?? ???? ???????? ??` ????????????????! ???? In DIRETTA STREAMING su - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2023 in DIRETTA: grande attesa per Furlani Iapichino Arese e Vallortigara… -