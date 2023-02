LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2023 in DIRETTA: 3° Molinarolo nell’asta, deludono Dal Molin e Arese (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.31 La serata di gara si conclude qui: non benissimo nel complesso gli azzurri, la migliore è stata Elisa Molinarolo, la quale ha sfiorato il personale nel salto con l’asta. La nostra DIRETTA LIVE si conclude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 21.28 Pietro Arese chiude al nono posto con il tempo di 3:40.48. 21.26 Vince Nuguse! Gran tempo per lo statunitense, che firma il record del meeting (3:33.71). Katir chiude secondo, firmando il personale Indoor (3.34.32), terzo un altro spagnolo, Mechaal. 21.25 ULTIMO GIRO! Il gruppo riprende i due fuggitivi, Arese sembra in difficoltà. 21.23 Quattro giri alla fine, Katir e Nuguse scappano, mentre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.31 La serata di gara si conclude qui: non benissimo nel complesso gli azzurri, la migliore è stata Elisa, la quale ha sfiorato il personale nel salto con l’asta. La nostrasi conclude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 21.28 Pietrochiude al nono posto con il tempo di 3:40.48. 21.26 Vince Nuguse! Gran tempo per lo statunitense, che firma il record del meeting (3:33.71). Katir chiude secondo, firmando il personale(3.34.32), terzo un altro spagnolo, Mechaal. 21.25 ULTIMO GIRO! Il gruppo riprende i due fuggitivi,sembra in difficoltà. 21.23 Quattro giri alla fine, Katir e Nuguse scappano, mentre ...

