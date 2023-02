L’Italia potrebbe avere tre anni in più di tempo per realizzare alcuni progetti del Pnrr (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tre anni di tempo in più per realizzare quei progetti del Pnrr che non potranno essere completati entro il 2026, data limite entro la quale bisogna «tassativamente» spendere tutti i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo autorevoli fonti della Commissione europea, citate dalla Stampa, il «trucco» ideato dal governo italiano – che prevede di trasferire una serie di investimenti del Pnrr sotto il cappello della Coesione – «si può fare». A patto che «si rispettino alcuni vincoli», tra cui la chiave di ripartizione delle risorse tra le regioni italiane e l’obbligo di cofinanziare quei progetti con una quota di fondi nazionali. Le richieste di modifica dovranno essere giustificate da «circostanze oggettive» tali da rendere impossibile la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Trediin più perqueidelche non potranno essere completati entro il 2026, data limite entro la quale bisogna «tassativamente» spendere tutti i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo autorevoli fonti della Commissione europea, citate dalla Stampa, il «trucco» ideato dal governo italiano – che prevede di trasferire una serie di investimenti delsotto il cappello della Coesione – «si può fare». A patto che «si rispettinovincoli», tra cui la chiave di ripartizione delle risorse tra le regioni italiane e l’obbligo di cofinanziare queicon una quota di fondi nazionali. Le richieste di modifica dovranno essere giustificate da «circostanze oggettive» tali da rendere impossibile la ...

