L’Italia è pronta alla settimana corta. La proposta di Benaglia (Fim-Cisl) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La sfida è duplice: mantenere (o addirittura incrementare) la produttività delle aziende e migliorare il tenore di vita dei lavoratori, riducendone l’orario. Sulla scorta di un esperimento – ben riuscito – nel Regno Unito, la proposta di “accorciare” la settimana lavorativa arriva dal segretario della Fim-Cisl, Roberto Benaglia che, a Formiche.net, la spiega nel dettaglio approfondendo alcuni aspetti. Lavorare meno per lavorare tutti. Uno slogan, o poco più, o realtà raggiungibile, anche in Italia? E in che modo? Per essere raggiungibile è raggiungibile, serve solo la volontà di arrivare a questo obiettivo. Mi rendo conto che, più che altro, si tratti di una sorta di rivoluzione culturale. La spinta deve partire dalle imprese, in particolare da quelle di grandi dimensioni. D’altra parte non si può non ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La sfida è duplice: mantenere (o addirittura incrementare) la produttività delle aziende e migliorare il tenore di vita dei lavoratori, riducendone l’orario. Sulla sdi un esperimento – ben riuscito – nel Regno Unito, ladi “accorciare” lalavorativa arriva dal segretario della Fim-, Robertoche, a Formiche.net, la spiega nel dettaglio approfondendo alcuni aspetti. Lavorare meno per lavorare tutti. Uno slogan, o poco più, o realtà raggiungibile, anche in Italia? E in che modo? Per essere raggiungibile è raggiungibile, serve solo la volontà di arrivare a questo obiettivo. Mi rendo conto che, più che altro, si tratti di una sorta di rivoluzione culturale. La spinta deve partire dalle imprese, in particolare da quelle di grandi dimensioni. D’altra parte non si può non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbCina : Wang Yi a Roma: Cina pronta ad approfondire una cooperazione strategica globale con l'Italia. Il Presidente della R… - MarroccoPatty : Guerra in Ucraina:12 mesi di atrocità, di morte, di escalation e non si vede la fine. L’Italia è fermamente al fian… - stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: VESUVIO, L'INSTALLAZIONE CHE CAMBIA L'ARTE CONTEMP...… - thvmeowk : l’italia non è pronta a sorreggere la minchia gigante di namjoon meglio che non venga - _purplejade_ : @preservativi_ l'italia non era pronta a tutto questo -