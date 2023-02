Lisa Vittozzi | bella e vincente | foto

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Otto medaglie ai mondiali, innumerevoli podi in coppa del mondo di biathlon. Un bronzo alle olimpiadi del 2018. Questo il palmarès di, classe 1995, da Sappada (Udine). All’ombra delle dolomiti friulane al confine con il bellunese è nata una bellissima storia di successo nella disciplina mista sci di fondo-carabina. Dall’esordio alle giovanili del 2012 e la prima medaglia a Obertilliach all’ingresso in nazionale A nel 2015, anno in cuiporta a casa il primo podio in coppa del mondo, una posizione che la vedrà presente numerose volte anche nelle stagioni successive. Il 2017 segna una tappa memorabile della carriera della biatleta cadorina, subito seconda in staffetta in Svezia con Federica Sanfilippo, Alexia Runggaldier e Dorothea Wierer, cui seguono i podi in Francia e Germania. Il 2018 è l’anno delle olimpiadi a ...