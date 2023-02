Lipsia-Manchester City: Gvardiol pareggia con un colpo di testa “alla Bremer” (VIDEO) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torna in equilibrio Lipsia-Manchester City, valida come andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. La fiammata di Szoboszlai obbliga Ederson a mettere la sfera in calcio d’angolo. Il corner viene giocato corto, con Halstenberg che fa poi partire il cross, sul quale stacca alla perfezione Gvardiol, battendo il portiere brasiliano. Gol convalidato tra qualche timida protesta dei Citizens in quanto il difensore croato si aiuta un po’ con le mani nello stacco, dopo però essere partito in netto anticipo su Ruben Dias. Una dinamica che ricorda quanto visto la scorsa settimana in Juventus-Nantes con Bremer, nell’episodio del rigore non dato ai bianconeri: a cambiare è però la scelta della squadra arbitrale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torna in equilibrio, valida come andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. La fiammata di Szoboszlai obbliga Ederson a mettere la sfera in calcio d’angolo. Il corner viene giocato corto, con Halstenberg che fa poi partire il cross, sul quale staccaperfezione, battendo il portiere brasiliano. Gol convalidato tra qualche timida prodei Citizens in quanto il difensore croato si aiuta un po’ con le mani nello stacco, dopo però essere partito in netto anticipo su Ruben Dias. Una dinamica che ricorda quanto visto la scorsa settimana in Juventus-Nantes con, nell’episodio del rigore non dato ai bianconeri: a cambiare è però la scelta della squadra arbitrale. SportFace.

