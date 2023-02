L’Inter Primavera vola in semifinale di Coppa Italia: eliminata la Sampdoria (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Inter Primavera si qualifica alle semifinale di Coppa Italia eliminando la Sampdoria I gol di Curatolo e Stankovic permettono alL’Inter Primavera di Chivu per accedere alle semifinali di Coppa Italia eliminando la Sampdoria. Primi minuti molto equilibrati, con le due squadre attente a non lasciare spazi e opportunità agli avversari. La Sampdoria prova timidamente a farsi vedere con un tiro di Di Mario al 12?: la prima conclusione del match finisce però molto larga rispetto alla porta di Calligaris. L’Inter si fa vedere con una punizione dal limite di Iliev che termina alta, poi i nerazzurri colpiscono alla prima vera occasione della partita, sei minuti più ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)si qualifica alledieliminando laI gol di Curatolo e Stankovic permettono aldi Chivu per accedere alle semifinali dieliminando la. Primi minuti molto equilibrati, con le due squadre attente a non lasciare spazi e opportunità agli avversari. Laprova timidamente a farsi vedere con un tiro di Di Mario al 12?: la prima conclusione del match finisce però molto larga rispetto alla porta di Calligaris.si fa vedere con una punizione dal limite di Iliev che termina alta, poi i nerazzurri colpiscono alla prima vera occasione della partita, sei minuti più ...

