L’Inter mette la freccia: incontro in sede con l’agente (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nonostante l’importantissimo impegno in Champions League, L’Inter resta attiva sul calciomercato: blitz dell’agente, c’è l’incontro in sede Testa alla Champions League e ai vari impegni di campo. Ma la dirigenza… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nonostante l’importantissimo impegno in Champions League,resta attiva sul calciomercato: blitz del, c’è l’inTesta alla Champions League e ai vari impegni di campo. Ma la dirigenza… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : SONO LA COPPIA PIÙ BELLA DEL MONDO : @victorosimhen9 e #Kvara, a segno nel giorno del suo 22mo compleanno. A compli… - unclesinger39 : Quindi sostanzialmente l’inter mette fuori il pallone solo per un fantomatico check del Var e poi vuole anche la pa… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #InterPorto 0-0 (38'): PROTESTE INTER Darmian steso in area, resta a terra! L'Inter mette fuori la palla e invoca il… - fcin1908it : LIVE #InterPorto 0-0 (38'): PROTESTE INTER Darmian steso in area, resta a terra! L'Inter mette fuori la palla e in… - eleinadotisopse : Ma che problemi ha Prime video che mette Ambrosini a commentare l'Inter? #InterPorto -