L' intelligenza artificiale ci rimpiazzerà?

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’è ormai alla portata di tutti: per utilizzarla basta andare su un sito. Sa scrivere, disegnare, dare consigli, aiutare i ragazzi nei compiti. Sembra di conversare con un essere umano. Il pericolo non è più solo che ci rimpiazzi sul lavoro, ma che ci impoverisca culturalmente. E ci rubi la voglia di pensare. Sheryl Sandberg, l’ex potentissima direttrice operativa di Facebook, amava ripetere: «Done is better than perfect». L’importante è eseguire, anche se non a regola d’arte, con qualche difetto e sbavatura. Quella filosofia, un misto di pragmatismo e approssimazione che è diventato il pilastro della Silicon Valley, spiega anche il recente e incontenibile exploit dell’: fa quello che le chiediamo, in fretta, in modo accettabile. Poco importa se ogni tanto prende ...