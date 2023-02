L’insostenibile prezzo dell’Europa «green»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il suo nome è sconosciuto alla maggioranza degli italiani. Tuttavia è Frans Timmermans che dovremo ringraziare se fra qualche anno saremo costretti a rottamare la nostra autovettura a combustione per comprarne una elettrica e altre follie in nome dell'ecologia. Sarà sempre merito del vicepresidente e commissario per il clima e ildeal dell’Unione europea Frans Timmermans se entro una decina d’anni saremo chiamati a ristrutturare le nostre case al fine di renderle ecologicamente più compatibili. Sì, nonostante nessuno lo conosca, questo politico olandese, nato 61 anni fa a Maastricht, è l’uomo che ci vuole lasciare al verde. In nome della difesa dell’ambiente, l’ex ministro degli Esteri dei Paesi Bassi si prepara ad andare all’assalto dei nostri portafogli. Nel 2018, i socialisti lo avevano designato loro candidato ufficiale alla guida della Ue, ma alla fine la ...