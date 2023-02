Lino Banfi | morta la moglie Lucia Zagaria | madre di Rosanna | era malata di Alzheimer

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)ladi, mamma dida molti anni soffriva di. La donna èquesta notte. A darne notizia la figlia, attraverso un post su Instagram, con una foto che mostra lagiovane, seduta in un bar mentre mangia un gelato. “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La foto mostra la mamma dispensierata come non lo è potuta essere in questi ultimi anni, in ...