Lino Banfi, la malattia della moglie Lucia Zagaria e l'ultima richiesta: 'Voglio morire insieme a te'

Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi, è morta dopo una lunga lotta contro l'Alzheimer. La coppia stava insieme da 60 anni, il loro era un grande amore di altri tempi, tanto che in diverse occasioni...

