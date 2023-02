Lino Banfi, il terribile lutto l’ha colpito in queste ore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Personaggi Tv. terribile lutto per Lino Banfi, è stato annunciato nelle ultime ore. Una notizia terribile per l’intera famiglia, pochi se lo sarebbero aspettati. Sarà un momento davvero difficile per il famoso attore. Non possiamo che fargli le più sentite condoglianze e rispettare il silenzio della sua famiglia a cui ci stringiamo con affetto. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Verissimo”, Lino Banfi in lacrime parla della moglie: “Voglio morire al suo fianco” terribile lutto per Lino Banfi Lino Banfi colpito da un terribile lutto nelle ultime ore. La notizia è stata annunciata poco fa ed ha provocato un grande senso ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Personaggi Tv.per, è stato annunciato nelle ultime ore. Una notiziaper l’intera famiglia, pochi se lo sarebbero aspettati. Sarà un momento davvero difficile per il famoso attore. Non possiamo che fargli le più sentite condoglianze e rispettare il silenzio della sua famiglia a cui ci stringiamo con affetto. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Verissimo”,in lacrime parla della moglie: “Voglio morire al suo fianco”perda unnelle ultime ore. La notizia è stata annunciata poco fa ed ha provocato un grande senso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Grandissimo dolore per Lino Banfi, è morta l'amata moglie Lucia - news24_city : Lutto per Lino Banfi, è morta sua moglie Lucia Zagaria. Da tempo era malata di Alzheimer - goccedicristall : Non ci credo è morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi ?? - Bianca34874951 : RT @fanpage: Grandissimo dolore per Lino Banfi, è morta l'amata moglie Lucia - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Grandissimo dolore per Lino Banfi, è morta l'amata moglie Lucia -