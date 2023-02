Lino Banfi grave lutto, morta la moglie Lucia malata da tempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lucia Zagaria cause morte moglie di Lino Banfi. Nella notte si è spenta l’amata moglie dell’attore comico pugliese, ma romano d’adozione. L’artista non mancava in ogni sua uscita pubblica degli ultimi tempi di ricordare l’amore per la donna, a cui è stato accanto incessantemente dandole forza, nella sua lunga malattia. Un esempio di dedizione taro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Zagaria cause mortedi. Nella notte si è spenta l’amatadell’attore comico pugliese, ma romano d’adozione. L’artista non mancava in ogni sua uscita pubblica degli ultimi tempi di ricordare l’amore per la donna, a cui è stato accanto incessantemente dandole forza, nella sua lunga malattia. Un esempio di dedizione taro ... TAG24.

