Lino Banfi, è morta l'adorata moglie Lucia Zagaria (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Leggi Anche Lino Banfi e la malattia della moglie: 'Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme' Lino Banfi era molto legato alla moglie Lucia, con la quale era sposato da 60 anni. Ospite ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Leggi Anchee la malattia della: 'Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme'era molto legato alla, con la quale era sposato da 60 anni. Ospite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Grandissimo dolore per Lino Banfi, è morta l'amata moglie Lucia - rtl1025 : ?? È morta #LuciaZagaria, la moglie di #LinoBanfi: vi raccontiamo una lunghissima storia d’amore - SkyTG24 : È morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: da tempo era malata di Alzheimer - Emilystellaemi2 : Addio a Lucia Zagaria, è morta la moglie di Lino Banfi - mary_10_94 : Mi dispiace così tanto per la moglie di Lino Banfi. Sono praticamente cresciuta con lui che è un po’ come se fosse… -