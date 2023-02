Lino Banfi e la moglie Lucia: la 'fuitina', la malattia e la lettera al Papa - Magazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una storia d'amore lunga più di 70 anni: dalle difficoltà degli inizi alla 'fuitina' per sposarsi e la malattia. Lucia soffriva di Alzheimer. La lettera di Lino al Papa per chiedere di 'andarcene ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una storia d'amore lunga più di 70 anni: dalle difficoltà degli inizi alla '' per sposarsi e lasoffriva di Alzheimer. Ladialper chiedere di 'andarcene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? È morta #LuciaZagaria, la moglie di #LinoBanfi: vi raccontiamo una lunghissima storia d’amore - RaiNews : L'attore ha sempre raccontato che la compagna, amatissima fino all'ultimo, non aveva mai avuto motivo di essere gel… - MediasetTgcom24 : Lino Banfi, è morta l'adorata moglie Lucia Zagaria #linobanfi #22febbraio - aurora_penna : RT @isainsolia: S'innamorano da adolescenti. Il padre di lei non vuole perché la vita di un attore non è solida. Scappano, tornano e si spo… - ciaosonocri_ : RT @mary_10_94: Mi dispiace così tanto per la moglie di Lino Banfi. Sono praticamente cresciuta con lui che è un po’ come se fosse il “nonn… -