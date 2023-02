Lino Banfi e la lettera per la moglie Lucia Zagaria, morta oggi dopo l’Alzheimer: il contenuto è struggente (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lino Banfi ha detto addio a sua moglie Lucia Zagaria, venuta a mancare nelle scorse ore a causa dell’Alzheimer. Il noto Nonno di Un medico in famiglia ha scritto per lei una lettera a cuore aperto, ma cosa aveva detto? Leggi anche: Lino Banfi, morta la moglie Lucia Zagaria: che malattia aveva? Causa morte A... Leggi su donnapop (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha detto addio a sua, venuta a mancare nelle scorse ore a causa del. Il noto Nonno di Un medico in famiglia ha scritto per lei unaa cuore aperto, ma cosa aveva detto? Leggi anche:la: che malattia aveva? Causa morte A...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Grandissimo dolore per Lino Banfi, è morta l'amata moglie Lucia - rtl1025 : ?? È morta #LuciaZagaria, la moglie di #LinoBanfi: vi raccontiamo una lunghissima storia d’amore - SkyTG24 : È morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: da tempo era malata di Alzheimer - Emilystellaemi2 : Addio a Lucia Zagaria, è morta la moglie di Lino Banfi - mary_10_94 : Mi dispiace così tanto per la moglie di Lino Banfi. Sono praticamente cresciuta con lui che è un po’ come se fosse… -