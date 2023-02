Lino Banfi, chi è la moglie Lucia: età, malattia, Alzheimer, figli, matrimonio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un amore che ha superato tanti ostacoli e una lunga battaglia terminata oggi. Lucia Zagaria, moglie del grande attore Lino Banfi, è morta all’età di 85 anni. Da tempo soffriva di Alzheimer: la donna è morta questa notte. A darne notizia la figlia Rosanna, attraverso un post su Instagram, con una foto che mostra la madre giovane, seduta in un bar mentre mangia un gelato. “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. View this post on Instagram A post shared by Rosanna Banfi (@rosannaBanfi) La storia d’amore di Lino Banfi e Lucia Si chiama Lucia Lagrasta (in Zagaria) ed è lei la moglie di Lino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un amore che ha superato tanti ostacoli e una lunga battaglia terminata oggi.Zagaria,del grande attore, è morta all’età di 85 anni. Da tempo soffriva di: la donna è morta questa notte. A darne notizia laa Rosanna, attraverso un post su Instagram, con una foto che mostra la madre giovane, seduta in un bar mentre mangia un gelato. “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. View this post on Instagram A post shared by Rosanna(@rosanna) La storia d’amore diSi chiamaLagrasta (in Zagaria) ed è lei ladi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Grandissimo dolore per Lino Banfi, è morta l'amata moglie Lucia - govi47 : RT @IlPaoloGiordano: È morta la moglie di Lino Banfi. Si erano conosciuti 71 anni fa. Oggi lui non è Nonno Libero, Oronzo Canà, il commissa… - Libero_official : Si è spenta a 85 anni la moglie di #LinoBanfi. #LuciaZagaria ricordata con una foto postata dalla figlia… - LaStampa : Lino Banfi, morta la moglie Lucia Zagaria: da tempo lottava contro l'Alzheimer - mengoniana87 : RT @IlPaoloGiordano: È morta la moglie di Lino Banfi. Si erano conosciuti 71 anni fa. Oggi lui non è Nonno Libero, Oronzo Canà, il commissa… -