L'Innovazione nel XXI° Secolo. La Digitalizzazione, con la Leadership e l'Etica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una sfida culturale per il Sistema Paese e le classi dirigenti. di Antonino Giannone È ormai da tempo, opinione ampiamente condivisa, che uno dei principali motivi che impediscono sviluppo e crescita e limitano la produttività del Paese è la scarsa efficacia del sistema formativo del capitale umano, imprenditori, classi dirigenti e politici compresi. Le Competenze le Innovazioni digitali. Certamente per qualsiasi specifica professione e ruolo organizzativo servono competenze tecniche, Hard Skills, prioritariamente indispensabili, ma serve sempre disporre di Abilità Trasversali (Soft Skills), Leadership ed Etica per guidare e motivare i collaboratori a realizzare obiettivi condivisi, con efficienza ed efficacia. Impossibile pensare a domani senza investire e cambiare un ambito di importanza strategica prioritaria, come la "Scuola". Sono ormai considerate di livello ... Leggi su informazioneriservata.eu

