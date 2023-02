L'incredibile papera di Courtois: Salah non perdona (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'erroraccio di Cortois che ha di fatto 'servito' a Mohamed Salah il pallone del 2 - 0 nella sfida valida per gli ottavi di finale di ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'erroraccio di Cortois che ha di fatto 'servito' a Mohamedil pallone del 2 - 0 nella sfida valida per gli ottavi di finale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DIABOLIK_7 : #LiverpoolRealMadrid Pareggio di Vinicius con papera clamorosa di Alisson! 2-2 INCREDIBILE! #EintrachtNapoli - AleLMGO : L’unica volta in vita mia in cui penso che il Real non abbia avuto più fortuna dell’avversario (papera gigantesca d… - sportli26181512 : #Jorginho costringe Dibu #Martinez a una papera clamorosa: il gol è straordinario: Una prodezza del regista azzurro… - ALindisposto : @DAZN_IT Una papera incredibile del portiere. Un gol da quella posizione e sul primo palo lo prendi solo se hai preso sonno. Siamo seri. - sportli26181512 : Bufera su Donnarumma, l'incredibile papera sul gol di Coman che condanna il Psg VIDEO: Il portiere italiano, decisi… -