Libro con poesie di Neruda rubato all'asilo, appello social per restituirlo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Il giorno di San Valentino l'asilo La Banda Degli Amici ha allestito all'esterno del suo ingresso su strada una piccola installazione per festeggiare la festa degli innamorati. "È una bella abitudine di chi gestisce l'asilo realizzare installazioni a tema anche su strada per coinvolgere le famiglie e i bambini fin dall'ingresso ma anche per aprirsi alla comunità – spiega sui social Matteo Oriani -. Succede che in questo San Valentino viene esposto un Libro con le poesie di Neruda, succede che qualcuno o qualcuna passando davanti all'asilo decide di prenderlo e portarlo via. Per 7 giorni questo cartello è rimasto appeso all'ingresso dell'asilo: un messaggio a chi ha pensato di poter prendere qualcosa di non suo affinché si ravvedesse. Il Libro era pieno di note e annotazioni, ...

