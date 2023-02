(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Laconquista benin questo weekend denso di gare con gli amaranto impegnati tra piste indoor lanci invernali e cross. Fabiola Caruso fa doppietta disco e martello per il titolo assoluto, mentre Miglio, Bigazzi, Ceccanti, Guarino e Alesi vincono idi categoria. A Livorno in occasione della seconda fase ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... losservcom : Miriam Nanuti, Chiara Ferrari, e Lorenzo Ceccanti si sono laureati campioni toscani nella categoria allievi… - labrosport : ?????? Nanuti, Ceccanti, Ferrari: tre ori amaranto a Firenze tra lanci e salti. - labrosport : ?????????? 49'17 il crono che ad Ancona incorona il cecinese, oggi tesserato Unicusano Libertas ma lanciato dall'Atletic… -

Altri 7 titoli toscani in questo weekend denso di gare con gli amaranto dell'AtleticaLivorno impegnati tra piste indoor, ...Livorno) seconda con 3864 e Alice Lunardon (Atl. Riviera del Brenta) terza con 3830. Nell' eptathlon è primato personale per il vice campione in carica Lorenzo Naidon (Us Quercia ...

Libertas Unicusano sette titoli toscani Tag24

Libertas Unicusano: Un argento e due bronzi agli italiani Tag24

Libertas Unicusano, Bottai campione italiano Tag24

Atletica Libertas Unicusano: un argento e due bronzi agli Italiani Junior e Promesse Virgilio

Cross per Tutti: Alliegro, Mentasti e Delaini a Cinisello Fidal Lombardia

Anche questa edizione del Cross per Tutti, svoltasi a Cinisello, si è rivelata un vero e proprio successo: 2400 i partecipanti, addirittura 1200 di questi solo di Esordienti.La UNICUSANO PIELLE LIVORNO centra la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di Gallarate, e ritrova il successo davanti al proprio pubblico ...