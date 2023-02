Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : “Li distruggerò”: Gianluca Benincasa contro la famiglia di Antonella, ecco cosa farà dopo la sua uscita dal GF Vip… -

ha proseguito spiegando in che modo ha intenzione di ripulire la sua immagine: Nel momento ... Non mi arrenderò fin quando non lisia mediaticamente che legalmente. Pubblicamente ...ha proseguito spiegando in che modo ha intenzione di ripulire la sua immagine: Nel momento ... Non mi arrenderò fin quando non lisia mediaticamente che legalmente. Pubblicamente ...