L' ex rigorista Crespo | ' Mai avere paura e tirare rasoterra'

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Venti rigori realizzati su ventiquattro calciati in carriera: media superiore all'83 per cento. Hernan, lei che è stato uno specialista, ci racconta il suo segreto? 'Non ne esiste uno solo. È ...

Venti rigori realizzati su ventiquattro calciati in carriera: media superiore all'83 per cento. Hernan, lei che è stato uno specialista, ci racconta il suo segreto 'Non ne esiste uno solo. È un insieme di piccoli dettagli: concentrazione, fiducia assoluta nei tuoi mezzi tecnici, zero paura, mai ...

