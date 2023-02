Lewis Ferguson: Agente Contattato dalle Squadre di Serie A Juve e Milan (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il salto è imminente: l’attuale connessione fra la Scottish Premiership e il Bologna sta portando i suoi frutti. Nel 2020/21, i Rossoblù hanno fatto una scommessa vincente con Aaron Hickey, mentre l’estate scorsa hanno stretto una mano di ferro con Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese è stato acquistato dai felsinei per 3,5 milioni di euro, convincendo sia il Direttore Sportivo Sartori che gli osservatori della Serie A. E ora, anche due grandi club hanno chiesto informazioni sul suo conto: il Milan e la Juventus. Secondo quanto dichiarato dall’Agente di Ferguson, Bill McMurdo, durante il podcast sportivo Off The Record, “so per certo dell’interesse del Milan e della Juventus. Il Bologna è ricettivo sull’intera vicenda e mi tiene ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il salto è imminente: l’attuale connessione fra la Scottish Premiership e il Bologna sta portando i suoi frutti. Nel 2020/21, i Rossoblù hanno fatto una scommessa vincente con Aaron Hickey, mentre l’estate scorsa hanno stretto una mano di ferro con. Il centrocampista scozzese è stato acquistato dai felsinei per 3,5 milioni di euro, convincendo sia il Direttore Sportivo Sartori che gli osservatori dellaA. E ora, anche due grandi club hanno chiesto informazioni sul suo conto: ile lantus. Secondo quanto dichiarato dall’di, Bill McMurdo, durante il podcast sportivo Off The Record, “so per certo dell’interesse dele dellantus. Il Bologna è ricettivo sull’intera vicenda e mi tiene ...

