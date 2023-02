Lettera di uno studente 16enne: “Non essere d’accordo con gli Usa non significa volere la morte dell’Ucraina” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lettera di un lettore di TPI alla redazione: Ho 16 anni ed ho letto con interesse l’editoriale del direttore di TPI, che mi ha fatto sorgere spontanee alcune considerazioni. Io sono sempre stato a favore del sostegno all’Ucraina, a patto che ciò non fosse mai diventato il pretesto per un inserimento bellico da parte delle potenze globali le quali, tranne che sul piano della solidarietà e del sostegno, sarebbero dovute rimanere estranee a questa guerra. Nelle ultime ore, invece, sta accadendo tutto il contrario, con un’escalation statunitense sempre crescente. In queste situazioni, quando il presidente della prima potenza mondiale si reca a Kiev facendo un discorso che lascia intendere tutto meno che la ricerca della pace, non si può rimanere indifferenti. La storia ci insegna che le più grandi guerre sono nate da pretesti apparentemente poco rilevanti, con una ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023)di un lettore di TPI alla redazione: Ho 16 anni ed ho letto con interesse l’editoriale del direttore di TPI, che mi ha fatto sorgere spontanee alcune considerazioni. Io sono sempre stato a favore del sostegno all’Ucraina, a patto che ciò non fosse mai diventato il pretesto per un inserimento bellico da parte delle potenze globali le quali, tranne che sul piano della solidarietà e del sostegno, sarebbero dovute rimanere estranee a questa guerra. Nelle ultime ore, invece, sta accadendo tutto il contrario, con un’escalation statunitense sempre crescente. In queste situazioni, quando il presidente della prima potenza mondiale si reca a Kiev facendo un discorso che lascia intendere tutto meno che la ricerca della pace, non si può rimanere indifferenti. La storia ci insegna che le più grandi guerre sono nate da pretesti apparentemente poco rilevanti, con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La lettura della lettera di Zelensky a #Sanremo2023 ha raggiunto l'86% di share con 6,9 milioni di telespettatori,… - W3RD4zza : @CarloCalenda El Silvio dopo se la rise al telefono con Confalonieri, dicendo che uno normale manda una lettera di… - donnalisiii : Edoardo non è uno che a parole è tanto fine quindi evitiamo di ripetere e prendere alla lettera tutto grazie “la sf… - Andrea_NPS14 : @TreizeJeanne E di che, un buon consiglio non costa niente e magari aiuta più di quello che uno pensa. Poi dopo l'e… - baronebianco : @Monicanpl Annalisa Savino. Uno delle tante persone che ti fanno ancora sperare in un futuro migliore per questo pa… -