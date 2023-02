L’eterno fanciullo di sinistra alle prese con la guerra I dubbi di Cangini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) I tentennamenti di Matteo Salvini e le intemerate di Silvio Berlusconi sullain Ucraina sono senz’altro motivo di imbarazzo per il governo e di discredito per l’Italia agli occhi degliati occidentali. Tuttavia, ad oggi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni (e, si spera, anche gliati occidentali) sa bene cheparole non seguiranno i fatti. Detto altrimenti, Giorgia Meloni sa bene che Forza Italia e la Lega continueranno a votare a favore dell’invio di armi al popolo ucraino sia a Roma sia a Bruxelles. Così non fosse, il governo cadrebbe di sicuro. Viene però da chiedersi se, nella temperie del contesto bellico che ci è dato vivere, un governo di centrosarebbe mai nato e soprattutto se la sua maggioranza avrebbe avuto la forza politica per mantenersi compatta di fronte ...