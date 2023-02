L'erba di San Siro non regge più, ma il progetto dei due stadi resta lontano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Non ci sono i tempi tecnici per intervenire", sostiene l'agronomo. Eppure se Milan e Inter giocassero le proprie gare in impianti diversi si riuscirebbe a risolvere una volta per tutte questo problema che va avanti da decenni Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Non ci sono i tempi tecnici per intervenire", sostiene l'agronomo. Eppure se Milan e Inter giocassero le proprie gare in impianti diversi si riuscirebbe a risolvere una volta per tutte questo problema che va avanti da decenni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fuori__luogo : Il terreno è riscaldato dal basso e tenuto a 16 gradi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Poi ci sono le lampade fotosinte… - napolista : Il prato di #SanSiro è rovinato. L’agronomo: «Troppe partite, non ci sono i tempi per intervenire» Al CorSera: «Ut… - genny_quindici : @Claudio4_ Impressionante come l’erba dell’Allianz Arena al tempo fosse un campo di patate, ad oggi San Siro è anco… - CostanzaPanella : Sala gremita a Erba questa sera per la presentazione del libro 'Inverno liquido' e la discussione sul progetto Mont… - AndreaSevergnin : @Inter Eccolo li....come volevasi dimostrare.... Questo non deve più vedere l'erba di san siro...sbattetelo in tribuna cazzoooooooo... -