Lecce-Sassuolo | arbitra Baroni di Firenze

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sarà il Sig.della Sezione AIA dia dirigere la partita, 24^ giornata della Serie A TIM 2022/23 in programma Sabato 25 Febbraio alle 20.45. Assistenti sono stati designati il Sig. Zingarelli di Siena e il Sig. Trinchieri di Milano. Quarto Ufficiale il Sig. Miele. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Mazzoleni e AVAR il Sig. Minelli. Fonte articolo e foto: www.calcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - qaswerty1234 : @dronelaoc @SandroSca_rpa Io non ho mai messo in mezzo la Juventus. Io ho parlato di Real-Liverpool e Lecce-Sassuol… - qaswerty1234 : @dronelaoc @SandroSca_rpa Pensi che se Lecce-Sassuolo si giocasse una volta ogni 4 anni e Real-Liverpool 4 volte al… - targa_rtarga53 : RT @ZZiliani: Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napo… - dronelaoc : @qaswerty1234 @SandroSca_rpa Tu parli da tifoso della Juventus, i tifosi del Sassuolo e del Lecce si vedranno Lecce… -

Sabato 25/02 h. 20.45 BARONI ZINGARELLI " TRINCHIERI IV: MIELE VAR: MAZZOLENI AVAR: MINELLI BOLOGNA " INTER h. 12.30 ORSATO COLAROSSI " CAPALDO IV: ...... non per le costruzioni in muratura' Legale [ 22/02/2023 ] Trasporto ferroviario e transizione ecologica, Legambiente: 'Puglia in ritardo' Ambiente [ 22/02/2023 ], arbitra Baroni, al ...

Lecce, cambiano le gerarchie in attacco Ceesay titolare contro il Sassuolo Fantacalcio ®

Lecce-Sassuolo: i 6 arbitri | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

SERIE A – Lecce e Sassuolo con uno squalificato a testa: il Giudice sportivo della 23ª giornata SalentoSport

Blin: “Con il Sassuolo come contro le big” – Calcio Lecce Calcio Lecce

Ufficializzate le designazioni per tutte le 10 partite del 24° turno di Serie A. Di seguito le squadre arbitrali per ogni match del prossimo turno di campionato ...Al lavoro dopo il Lecce. L’Atalanta quest’anno ha subito degli stop inattesi ma quasi sempre ha trovato il modo di rifarsi ...